Трамп заявил о намерении США ввести 25%-ные пошлины против Индии

США намерены ввести импортные пошлины в размере 25% на товары, поставляемые из Индии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолёта.

Хозяин Белого дома на вопрос о готовности торговой сделки между США и Нью-Дели ответил отрицательно. Республиканец также отметил, что Индия была хорошим другом, но взимала пошлины, которые были выше, чем почти у любой другой страны.