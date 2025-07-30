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30 июля, 00:03

Трамп заявил о намерении США ввести 25%-ные пошлины против Индии

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

США намерены ввести импортные пошлины в размере 25% на товары, поставляемые из Индии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолёта.

Хозяин Белого дома на вопрос о готовности торговой сделки между США и Нью-Дели ответил отрицательно. Республиканец также отметил, что Индия была хорошим другом, но взимала пошлины, которые были выше, чем почти у любой другой страны.

«Посмотрим. Индия была хорошим другом, но она взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. <…> Но теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя», — подчеркнул президент США.

Подсчитан потенциальный ущерб мировой экономике от пошлин Трампа
Подсчитан потенциальный ущерб мировой экономике от пошлин Трампа

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали ускорение введения 100%-ных американских пошлин против торговых партнёров России. Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер подтвердил, что этот вопрос поднимался в ходе консультаций 27 июля в Шотландии.

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Антон Голыбин
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