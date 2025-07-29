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Регион
29 июля, 13:26

Выяснилось, что обсуждали Трамп и фон дер Ляйен в Шотландии

ЕК: Трамп и фон дер Ляйен обсуждали ускорение введения пошлин против РФ

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Главной темой прошедших переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стало ускорение введения 100%-ных американских пошлин против торговых партнёров России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

«Да, этот вопрос поднимался в ходе консультаций», — заявил он, комментируя встречу 27 июля в Шотландии.

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Напомним, накануне США и ЕС заключили торговое соглашение, по которому европейцы обязуются отказаться от закупок части нефти и газа из России, заменив их поставками американских энергоносителей. Взамен Вашингтон обложит импорт из Евросоюза не 30% пошлинами, а лишь 15%.

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Мария Любицкая
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