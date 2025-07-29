Выяснилось, что обсуждали Трамп и фон дер Ляйен в Шотландии

Главной темой прошедших переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стало ускорение введения 100%-ных американских пошлин против торговых партнёров России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

«Да, этот вопрос поднимался в ходе консультаций», — заявил он, комментируя встречу 27 июля в Шотландии.