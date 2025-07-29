Не рой другому яму: После сделки с США Европа оказалась в западне, которую готовила для РФ
Политолог Колчин: ЕС усугубил зависимость от США, заключив сделку с Трампом
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала вынужденный характер соглашения с США: Брюсселю пришлось выбирать меньшее из двух зол, под угрозой 30-процентных пошлин. И хотя европейцы решили идти по пути наименьшего сопротивления, эта сделка обернулась стратегическим поражением для ЕС, укрепив позиции Вашингтона, отмечает политолог Пётр Колчин.
Эксперт подчёркивает, что США стали главным бенефициаром соглашения, обеспечив своему ВПК долгосрочные контракты, перераспределив торговые потоки и закрепив сбыт американских энергоресурсов в Европе. При этом ЕС получил лишь рост цен на энергоносители, ограничения для бизнеса и потерю самостоятельности в принятии решений, став младшим партнёром Вашингтона.
«В условиях тотального дипломатического и внутриполитического кризиса Брюссель вынужден играть по чужим правилам. И эти правила приведут его к новым бедствиям. Моментальной катастрофы для Европы, конечно же, не будет, но существующие кризисные процессы будут только усугубляться», — пояснил Колчин в разговоре с «Царьградом».
Таким образом Европа, стремившаяся с помощью санкций и накачки вооружениями киевского режима победить Россию, загнала себя в западню. Отказ от российских энергоресурсов и поддержка Украины привели ЕС к экономическому кризису, тогда как углубление зависимости от Вашингтона лишь ускоряет деиндустриализацию региона. Для России это означает ослабление позиций главного геополитического оппонента, чьи возможности давления будут сокращаться по мере ухудшения экономической ситуации в Европе, заключил собеседник издания.
Напомним, накануне США и ЕС заключили торговое соглашение, по которому европейцы обязуются отказаться от закупок части нефти и газа из России, заменив их поставками американских энергоносителей. Взамен Вашингтон обложит импорт из Евросоюза не 30% пошлинами, а лишь 15%. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высоко оценил результат, которого добился Дональд Трамп, закрепивший за Европой статус сателлита Штатов. А в Европе уже встревоженно прогнозируют урон, который нанесёт такая сделка.