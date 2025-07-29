Не рой другому яму: После сделки с США Европа оказалась в западне, которую готовила для РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала вынужденный характер соглашения с США: Брюсселю пришлось выбирать меньшее из двух зол, под угрозой 30-процентных пошлин. И хотя европейцы решили идти по пути наименьшего сопротивления, эта сделка обернулась стратегическим поражением для ЕС, укрепив позиции Вашингтона, отмечает политолог Пётр Колчин.

Эксперт подчёркивает, что США стали главным бенефициаром соглашения, обеспечив своему ВПК долгосрочные контракты, перераспределив торговые потоки и закрепив сбыт американских энергоресурсов в Европе. При этом ЕС получил лишь рост цен на энергоносители, ограничения для бизнеса и потерю самостоятельности в принятии решений, став младшим партнёром Вашингтона.

«В условиях тотального дипломатического и внутриполитического кризиса Брюссель вынужден играть по чужим правилам. И эти правила приведут его к новым бедствиям. Моментальной катастрофы для Европы, конечно же, не будет, но существующие кризисные процессы будут только усугубляться», — пояснил Колчин в разговоре с «Царьградом».