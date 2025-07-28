Цена за капитуляцию ЕС: В США объяснили, зачем Трамп идёт на обострение конфликта с Москвой

Отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что критика России Дональдом Трампом направлена на давление на Европу в торговых переговорах. Об этом экс-офицер написал в соцсети X.

«Конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле», — утверждает Макгрегор.

Экс-офицер связал ужесточение риторики Белого дома в адрес Москвы с желанием добиться от ЕС выгодных торговых уступок. По его мнению, Вашингтон использует образ «российской угрозы» для усиления влияния на европейских лидеров. Такая политика ведёт Трампа к конфронтации с Россией, несмотря на неготовность армии США к реальному конфликту.