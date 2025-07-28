Цена за капитуляцию ЕС: В США объяснили, зачем Трамп идёт на обострение конфликта с Москвой
Полковник Макгрегор: Трамп идёт на конфронтацию с Россией ради сделки с Европой
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Отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что критика России Дональдом Трампом направлена на давление на Европу в торговых переговорах. Об этом экс-офицер написал в соцсети X.
«Конфронтация Трампа с Россией по поводу Украины — это цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед требованиями Трампа по торговле», — утверждает Макгрегор.
Экс-офицер связал ужесточение риторики Белого дома в адрес Москвы с желанием добиться от ЕС выгодных торговых уступок. По его мнению, Вашингтон использует образ «российской угрозы» для усиления влияния на европейских лидеров. Такая политика ведёт Трампа к конфронтации с Россией, несмотря на неготовность армии США к реальному конфликту.
Напомним, сегодня США и ЕС заключили торговую сделку. Евросоюз взял обязательство частично заменить российские нефть и газ на американские энергоресурсы. За это глава США согласился снизить пошлины на импорт из Европы с 30% до 15%. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высоко оценил результат, которого добился Трамп — европейцы взяли на себя крайне дорогие обязательства, не получив от Штатов ничего взамен.
После этого американский лидер объявил, что урезает срок на достижение соглашения с Москвой по урегулированию конфликта на Украине. Сначала Трамп отмерил время до конца августа, а сейчас утверждает, что готов ждать только до 10-х чисел. Если этого времени не будет достигнуто соглашение, то хозяин Белого дома грозит ввести в отношении России вторичные санкции, несмотря на свою «любовь к нашей стране».