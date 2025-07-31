Reuters: После угроз Трампа индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти
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После заявлений президента США Дональда Трампа о возможных санкциях индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны <...> не интересовались российской сырой нефтью в течение последней недели», — говорится в материале.
Госкомпании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery за последнюю неделю не проявляли интереса к российскому сырью. Причиной стали не только угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах на сотрудничество с Москвой, но и сокращение скидок на нефть из России.
Вместо этого индийские НПЗ начали искать альтернативные поставки — в первую очередь из Западной Африки и стран Ближнего Востока. Несмотря на это, крупнейшими покупателями российской нефти в Индии пока остаются частные компании Reliance и Nayara, однако на долю госкомпаний приходится более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.
Ранее сообщалось, что с 1 августа США введут 25%-ные пошлины на товары из Индии. Несмотря на «хорошие отношения» между странами, Нью-Дели удерживает высокие пошлины и нетарифные барьеры на американские товары, что мешает развитию торговли. Кроме того, Индия закупает оружие и энергоносители у России, что требует «финансового ответа», считают в Вашингтоне.