Reuters: После угроз Трампа индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти

После заявлений президента США Дональда Трампа о возможных санкциях индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны <...> не интересовались российской сырой нефтью в течение последней недели», — говорится в материале.

Госкомпании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery за последнюю неделю не проявляли интереса к российскому сырью. Причиной стали не только угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах на сотрудничество с Москвой, но и сокращение скидок на нефть из России.

Вместо этого индийские НПЗ начали искать альтернативные поставки — в первую очередь из Западной Африки и стран Ближнего Востока. Несмотря на это, крупнейшими покупателями российской нефти в Индии пока остаются частные компании Reliance и Nayara, однако на долю госкомпаний приходится более 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.