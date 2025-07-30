«Принято к сведению»: Кремль отреагировал на планы Трампа ввести санкции через 10 дней

Кремль принял к сведению новые заявления американского лидера Дональда Трампа о санкциях против России через десять дней, но развёрнутых комментариев пока давать не планирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока я не могу ничего сказать больше. Да, мы принимаем все эти заявления к сведению», — сказал представитель Кремля.