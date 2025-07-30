«Принято к сведению»: Кремль отреагировал на планы Трампа ввести санкции через 10 дней
Песков: Кремль принял к сведению заявление Трампа о санкциях через 10 дней
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Кремль принял к сведению новые заявления американского лидера Дональда Трампа о санкциях против России через десять дней, но развёрнутых комментариев пока давать не планирует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока я не могу ничего сказать больше. Да, мы принимаем все эти заявления к сведению», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 14 июля Трамп объявил о планах ввести стопроцентные импортные пошлины против России и её торговых партнёров, если разрешение украинского кризиса не будет достигнуто в течение 50-дневного периода. Затем он сократил этот срок до 10 дней. При этом политик не уверен в эффективности новых рестрикций.