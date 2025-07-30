Очередные громкие заявления Дональда Трампа о сокращении дедлайна для урегулирования украинского конфликта ожидаемо стали поводом для иронии. Как отмечает журналист кремлёвского пула, автор телеграм-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев, подобные фразы уже вызывают скорее снисходительные улыбки, чем интерес — экс-президент США, по его словам, превратил собственную риторику в бесконечные «эмоциональные качели», лишённые практического результата.

Ранее Трампу ещё можно было приписать «отсутствие реальных рычагов» до инаугурации, но с тех пор прошло достаточно времени, чтобы судить по делам, а не по словам. И, как подчёркивает Юнашев, «реального выхлопа от громких фраз так и не появилось». От списков Эпштейна до обещаний ввести 145%-ные пошлины для Китая — заявления либо забыты, либо позже самим Трампом опровергнуты. Работает принцип «пацан дал слово — пацан забрал слово».