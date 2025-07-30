«Пацан дал слово — пацан забрал слово»: Журналист воссоздал историю «обнуления» доверия к Трампу
Журналист Юнашев сравнил слова Трампа с сюжетом сказки о мальчике и волке
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Очередные громкие заявления Дональда Трампа о сокращении дедлайна для урегулирования украинского конфликта ожидаемо стали поводом для иронии. Как отмечает журналист кремлёвского пула, автор телеграм-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев, подобные фразы уже вызывают скорее снисходительные улыбки, чем интерес — экс-президент США, по его словам, превратил собственную риторику в бесконечные «эмоциональные качели», лишённые практического результата.
«Дедушка, полгода кричащий про волков, добился соответствующего отношения», — констатировал журналист.
Ранее Трампу ещё можно было приписать «отсутствие реальных рычагов» до инаугурации, но с тех пор прошло достаточно времени, чтобы судить по делам, а не по словам. И, как подчёркивает Юнашев, «реального выхлопа от громких фраз так и не появилось». От списков Эпштейна до обещаний ввести 145%-ные пошлины для Китая — заявления либо забыты, либо позже самим Трампом опровергнуты. Работает принцип «пацан дал слово — пацан забрал слово».
Всё это особенно странно, потому что мы привыкли оценивать Трампа как бизнесмена, акулу, расчетливого и изворотливого политика. По итогу мы наблюдаем, что изворотлив он только в том, что касается отречения от своих предыдущих обещаний.
журналист Александр Юнашев
Ранее Трамп заявил, что сокращает срок на достижение мирного соглашения между Россией и США по Украине — теперь это не 50, а всего на 10 дней. Американский лидер уточнил, что отсчёт десятидневного срока начинается с 29 июля. Глава Белого дома считает, что ждать больше «нет смысла».