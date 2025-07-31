«Мне всё равно»: Трамп резко высказался о связях России и Индии

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно экономического сотрудничества между Россией и Индией. В публикации на своей платформе Truth Social американский лидер заявил, что не интересуется этим вопросом.

«Мне всё равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого», — написал Трамп.