В США заявили, что Индия не будет портить отношения с США из-за российской нефти
CNBC: Власти Индии не будут портить отношения с США из-за поставок нефти из РФ
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Нью-Дели не рискнёт разрывать партнёрство и сотрудничество с Вашингтоном из-за закупок российской нефти. Такое мнение приводит информационный портал CNBC.
Эксперт Боб Макналли, возглавляющий консалтинговую фирму Rapidan Energy Group, подчеркнул, что действия американского президента Дональда Трампа в отношении Индии вызвали «недоумение» у её представителей.
Ультиматум главы Белого дома, направленный против России, поставил Нью-Дели в уязвимое положение, считают эксперты. Американское давление может заставить азиатское государство искать новые каналы для импорта нефти на мировом рынке. Одним из возможных вариантов в этой связи называется Иран.
Напомним, ранее сообщалось, что вынужденный отказ от российской нефти способен нанести ощутимый экономический ущерб Индии. Россия поставляет стране до 40% нефтяного импорта, а сотрудничество с Москвой приносит местным предприятиям беспрецедентные доходы. Разрыв партнёрских связей угрожает убытками в миллиарды долларов. Несмотря на столь высокую цену, Нью-Дели готов подчиниться требованиям Трампа. Уже известно, что под американским давлением ряд государственных нефтеперерабатывающих компаний Индии сократил объёмы приобретения российского сырья. Однако вопрос о полном прекращении импорта чёрного золота из РФ пока не получил окончательного ответа.