В США заявили, что Индия не будет портить отношения с США из-за российской нефти

Нью-Дели не рискнёт разрывать партнёрство и сотрудничество с Вашингтоном из-за закупок российской нефти. Такое мнение приводит информационный портал CNBC.

Эксперт Боб Макналли, возглавляющий консалтинговую фирму Rapidan Energy Group, подчеркнул, что действия американского президента Дональда Трампа в отношении Индии вызвали «недоумение» у её представителей.