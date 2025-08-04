«Неприемлемо»: Трамп требует от Индии отказаться от российской нефти
Белый дом: Индия закупками нефти у России поддерживает конфликт на Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп обвинил Индию в финансировании украинского конфликта через закупки российской нефти. Об этом в эфире Fox Business заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
«Трамп чётко дал понять, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — подчеркнул Миллер.
По его словам, американский лидер неоднократно предупреждал индийских партнёров о недопустимости таких действий, однако Нью-Дели продолжает игнорировать его замечания.
Представитель администрации США уточнил, что Вашингтон рассматривает различные меры воздействия на крупных импортёров российского сырья, включая дипломатические и финансовые инструменты. Эти шаги, по замыслу американского руководства, должны способствовать скорейшему завершению украинского конфликта.
Между тем, как отмечает Bloomberg, отказ от российской нефти может нанести Индии серьёзный экономический ущерб. По данным агентства, на РФ приходится до 40% индийского нефтяного импорта, а сотрудничество с Москвой приносит индийским компаниям рекордную прибыль. Прекращение закупок грозит многомиллиардными потерями. Несмотря на это, Индия готова выполнить требования Трампа. Сообщается, что под давлением США некоторые государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии уже сократили объёмы закупок российского топлива. Однако полный отказ от сотрудничества с Москвой пока остаётся под вопросом.