«Неприемлемо»: Трамп требует от Индии отказаться от российской нефти

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Индию в финансировании украинского конфликта через закупки российской нефти. Об этом в эфире Fox Business заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Трамп чётко дал понять, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — подчеркнул Миллер.

По его словам, американский лидер неоднократно предупреждал индийских партнёров о недопустимости таких действий, однако Нью-Дели продолжает игнорировать его замечания.