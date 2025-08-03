Индию предупредили о страшных последствиях отказа от российской нефти

В случае прекращения импорта нефти из России Индия столкнётся с колоссальными убытками. К такому выводу пришли журналисты агентства Bloomberg.

Как отмечается в материале, поставки из РФ составляют до 40 процентов от всего импорта нефти в Индию. Партнёрство с Россией позволяет индийским компаниям получать рекордную прибыль, тогда как отказ от российского «чёрного золота» грозит им многомиллиардными убытками.

«Если предположить, что скидка в пять длларов за баррель сократится при поставках 1,8 миллиона баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до 11 миллиардов долларов в год. Но убытки могут оказаться ещё выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти», — говорится в публикации.

Эксперты подчёркивают, что поставки дешёвой нефти из России позволяют Нью-Дели сдерживать инфляцию и розничные цены на топливо. Однако это идёт вразрез с интересами Вашингтона, из-за чего президент США Дональд Трамп недавно объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары.