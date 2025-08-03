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Регион
3 августа, 14:47

ОПЕК+ ответила на угрозы Трампа увеличением объёмов добычи нефти

ОПЕК+ решила с сентября нарастить нефтедобычу на 548 тысяч баррелей в сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Восьмёрка ключевых участников ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) по итогам встречи 3 августа договорилась увеличить объёмы добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки уже в сентябре. Такое решение отражает уверенность в стабильности мировой экономики и благоприятных условиях на нефтяном рынке, где запасы остаются на низком уровне.

Этот шаг позволит странам завершить процесс поэтапного отказа от добровольных ограничений добычи объёмом 2,2 миллиона баррелей в сутки на год раньше, чем планировалось изначально. Ранее предполагалось, что данный переход завершится к концу сентября 2026 года, однако теперь сроки значительно сдвинулись.

Согласно официальным данным ОПЕК+, Россия без учёта компенсационных мер сможет увеличить производство нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия намерена довести добычу до 9,978 миллиона баррелей, Ирак — до 4,220 миллиона, а Объединённые Арабские Эмираты — до 3,375 миллиона баррелей в сутки.

Также Казахстан планирует выйти на уровень 1,55 миллиона баррелей, Кувейт — 2,548 миллиона, Алжир — 959 тысяч, а Оман — 801 тысячу баррелей ежедневно.

Пушков: Миру нечем компенсировать 9,5 млн баррелей российской нефти в день
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Ранее в Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) заявили, что Россия намеревается нарастить добычу нефти в августе до 9,344 миллиона баррелей в сутки. При этом другие страны-участницы планировали пойти по аналогичному пути.

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Владимир Озеров
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