ОПЕК+ ответила на угрозы Трампа увеличением объёмов добычи нефти

Восьмёрка ключевых участников ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) по итогам встречи 3 августа договорилась увеличить объёмы добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки уже в сентябре. Такое решение отражает уверенность в стабильности мировой экономики и благоприятных условиях на нефтяном рынке, где запасы остаются на низком уровне.

Этот шаг позволит странам завершить процесс поэтапного отказа от добровольных ограничений добычи объёмом 2,2 миллиона баррелей в сутки на год раньше, чем планировалось изначально. Ранее предполагалось, что данный переход завершится к концу сентября 2026 года, однако теперь сроки значительно сдвинулись.

Согласно официальным данным ОПЕК+, Россия без учёта компенсационных мер сможет увеличить производство нефти в сентябре до 9,449 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия намерена довести добычу до 9,978 миллиона баррелей, Ирак — до 4,220 миллиона, а Объединённые Арабские Эмираты — до 3,375 миллиона баррелей в сутки.

Также Казахстан планирует выйти на уровень 1,55 миллиона баррелей, Кувейт — 2,548 миллиона, Алжир — 959 тысяч, а Оман — 801 тысячу баррелей ежедневно.