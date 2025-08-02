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Регион
2 августа, 12:07

Пушков: Миру нечем компенсировать 9,5 млн баррелей российской нефти в день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzmanMD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzmanMD

За Россией сохраняется критическая роль в мировом нефтяном балансе. Российская нефть обеспечивает примерно десять процентов всех поставок на планете, и замена таких объёмов сегодня фактически невозможна. Об этом заявил у себя в телеграм-канале член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия продолжают активно приобретать российское сырьё, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа о введении жёстких вторичных санкций. В Индии объясняют своё решение тем, что прекращение поставок из России в объёме около 9,5 миллиона баррелей ежедневно может спровоцировать резкий рост цен на нефть — вплоть до 135-140 долларов за баррель.

«А заместить такие объемы, по большому счёту, нечем: Россия покрывает около 10 процентов мировых поставок нефти», — написал сенатор.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что заявления лидера США заставили индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановить поставки нефти из РФ. После этого у берегов Индии застряли четыре российских танкера. Глава Белого дома подумал, что страна покорилась его воле, однако сейчас Нью-Дели ведёт переговоры с Москвой о возобновлении закупок.

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