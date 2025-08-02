За Россией сохраняется критическая роль в мировом нефтяном балансе. Российская нефть обеспечивает примерно десять процентов всех поставок на планете, и замена таких объёмов сегодня фактически невозможна. Об этом заявил у себя в телеграм-канале член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия продолжают активно приобретать российское сырьё, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа о введении жёстких вторичных санкций. В Индии объясняют своё решение тем, что прекращение поставок из России в объёме около 9,5 миллиона баррелей ежедневно может спровоцировать резкий рост цен на нефть — вплоть до 135-140 долларов за баррель.