Индия решилась пойти против Трампа из-за России

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры о закупках энергоносителей из РФ, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа. Об этом стало известно индийской газете Mint от информированных источников.

По словам инсайдеров, Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) продолжают закупать нефть у российских поставщиков, а также ведут переговоры о заключении новых спотовых сделок. При этом за последние несколько дней, когда усилилась агрессивная риторика США, нефтеперерабатывающие компании Нью-Дели закупили две партии российской нефти с более высокими скидками, чем обычно.

«Решения замедлять [поставки нефти из РФ] или останавливать нет, решения о прекращении импорта из России нет. Сделки, о которых сейчас ведутся переговоры, предусматривают поставки в сентябре. А до тех пор нефтеперерабатывающие заводы уже загружены», — утверждают собеседники газеты.