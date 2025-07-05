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Регион
5 июля, 12:08

ОПЕК: Россия нарастит добычу нефти до 9,344 миллиона баррелей в сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tonton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tonton

Согласно последним данным Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), Россия, без учёта плана по компенсациям, сможет увеличить добычу нефти в августе до 9,344 миллиона баррелей в сутки. В то же время Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 9,756 миллиона баррелей, Казахстан — до 1,532 миллиона, а Ирак — до 4,171 миллиона баррелей в сутки.

В материалах ОПЕК указано, что другие страны также планируют увеличить свою добычу: Алжир сможет нарастить объёмы до 948 тысяч баррелей, Кувейт — до 2,518 миллиона баррелей, ОАЭ — до 3,272 миллиона, а Оман — до 792 тысяч баррелей в сутки. Однако стоит отметить, что этот план не учитывает график компенсаций за ранее допущенное перепроизводство. Согласно этому графику, восемь стран ОПЕК+ должны ежемесячно добывать меньше, что может повлиять на фактические объёмы производства.

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Ранее Life.ru сообщал, что рубль в первом полугодии 2025 года показал наибольшее укрепление к доллару среди всех мировых валют. Он прибавил 44,7%. Это значительно превышает результаты других валют. Второе место занимает венгерский форинт с укреплением на 17%.

Полина Никифорова
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