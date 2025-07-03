Рубль стал самой подорожавшей валютой в первом полугодии, прибавив 44,7%
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Российский рубль в первом полугодии 2025 года показал наибольшее укрепление к доллару среди всех мировых валют. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на анализ биржевых данных.
За первую половину 2025 года рубль укрепился на 44,7 процента по отношению к доллару. Это значительно превышает результаты других валют. Второе место занимает венгерский форинт с укреплением на 17 процентов. На третьем месте шведская крона, она выросла на 16,5 процента. Чешская крона показала рост на 15,8 процента, а исландская крона укрепилась на 15 процентов.
В конце списка валют находится аргентинский песо. Он ослаб на 13,5 процента по отношению к доллару. Также внизу списка находятся турецкая лира с понижением на 11,2 процента и ливийский динар, который потерял 9,1 процента.
Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что сильный рубль помогает замедлить инфляцию. Она подчеркнула, что некоторые считают, что слабый курс рубля выгоден для бюджета, однако влияние валютного курса на экономику существенно сложнее.