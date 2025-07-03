Рубль стал самой подорожавшей валютой в первом полугодии, прибавив 44,7%

Российский рубль в первом полугодии 2025 года показал наибольшее укрепление к доллару среди всех мировых валют. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на анализ биржевых данных.

За первую половину 2025 года рубль укрепился на 44,7 процента по отношению к доллару. Это значительно превышает результаты других валют. Второе место занимает венгерский форинт с укреплением на 17 процентов. На третьем месте шведская крона, она выросла на 16,5 процента. Чешская крона показала рост на 15,8 процента, а исландская крона укрепилась на 15 процентов.

В конце списка валют находится аргентинский песо. Он ослаб на 13,5 процента по отношению к доллару. Также внизу списка находятся турецкая лира с понижением на 11,2 процента и ливийский динар, который потерял 9,1 процента.