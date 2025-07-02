Набиуллина рассказала о влиянии укрепления рубля на инфляцию

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что сильный рубль помогает замедлить рост цен, то есть инфляцию. Она отметила, что некоторые считают, что слабый курс рубля полезен для бюджета, но влияние курса на экономику не так просто.

Укрепление рубля может привести к более быстрому снижению ключевой процентной ставки, чем при слабом курсе. Набиуллина также подчеркнула, что если экономика будет разнообразной и не будет сильно зависеть от доходов от нескольких экспортных отраслей, то это снизит зависимость от валютного курса.

«Ещё нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Но влияние курса на бюджет, оно тоже нелинейно. Потому что укрепление рубля — оно действует в сторону замедления инфляции, а значит в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели при более слабом курсе», — сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

Она привела пример других стран: там, где инфляция низкая, валюта обычно крепче. Слабый курс может указывать на проблемы в экономике и высокую инфляцию, что не является целью для страны.

«Если вы посмотрите на другие страны, у стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс — это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему мы стремимся системно», — заключила она.