Набиуллина: Замедление экономики — неизбежность после бурного роста последних лет
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны вступила в фазу циклического охлаждения после стремительного роста последних лет.
«Замедление экономики неизбежно — мы впервые проходим через классический цикл перегрева и последующего охлаждения. Ранее подобные замедления были связаны в основном с внешними шоками, как, например, в 2007 году, когда начался перегрев, но он был прерван глобальным кризисом», — отметила она на Финансовом конгрессе ЦБ в среду, 2 июля.
Кроме того, по словам Набиуллиной, инфляция в России снижается быстрее, чем ожидал Центробанк.
«Мы фиксируем более стремительное, чем прогнозировали, замедление инфляции. Однако она по-прежнему превышает целевой уровень — как в годовом выражении, так и в текущей динамике», — добавила руководитель регулятора.
Ранее Эльвира Набиуллина отметила, что прежние факторы, обеспечивавшие рост российской экономики в последние два года, в значительной мере исчерпали свой потенциал. Она проанонсировала, что ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. При этом, по её словам, несмотря на возможное снижение ставки, банковские депозиты останутся выгодным инструментом сбережений для населения.