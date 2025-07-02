Набиуллина: Замедление экономики — неизбежность после бурного роста последних лет

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны вступила в фазу циклического охлаждения после стремительного роста последних лет.

«Замедление экономики неизбежно — мы впервые проходим через классический цикл перегрева и последующего охлаждения. Ранее подобные замедления были связаны в основном с внешними шоками, как, например, в 2007 году, когда начался перегрев, но он был прерван глобальным кризисом», — отметила она на Финансовом конгрессе ЦБ в среду, 2 июля.

Кроме того, по словам Набиуллиной, инфляция в России снижается быстрее, чем ожидал Центробанк.