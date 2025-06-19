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19 июня, 10:31

Решетников попросил Набиуллину проявить «немного любви» к экономике

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Дискуссия об инфляции не должна ограничиваться двумя крайними сценариями – либо идеальными 4%, либо катастрофическими, «как в Турции». Важно рассматривать и другие, более реалистичные варианты, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на сессии ПМЭФ-2025.

«Помимо веры в инфляцию в четыре процента, можно немного любви к экономике?», — спросил Решетников Набиуллину.

Глава ЦБ парировала, отметив, что её любовь к экономике, как бывшего министра экономического развития, ничуть не меньше, чем у Решетникова.

Набиуллина и Силуанов раскрыли детали расчёта прогноза по инфляции
Набиуллина и Силуанов раскрыли детали расчёта прогноза по инфляции

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. По её мнению, банковские вклады сохранят свою ценность даже при возможном уменьшении процентных ставок.

Мария Любицкая
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