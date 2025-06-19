Решетников попросил Набиуллину проявить «немного любви» к экономике

Дискуссия об инфляции не должна ограничиваться двумя крайними сценариями – либо идеальными 4%, либо катастрофическими, «как в Турции». Важно рассматривать и другие, более реалистичные варианты, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, обращаясь к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на сессии ПМЭФ-2025.

«Помимо веры в инфляцию в четыре процента, можно немного любви к экономике?», — спросил Решетников Набиуллину.

Глава ЦБ парировала, отметив, что её любовь к экономике, как бывшего министра экономического развития, ничуть не меньше, чем у Решетникова.