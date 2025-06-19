Набиуллина и Силуанов раскрыли детали расчёта прогноза по инфляции
Набиуллина: Прогноз инфляции основан на расчётах, но интуиция тоже важна
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На ПМЭФ -2025 министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказали о методах, используемых для прогнозирования инфляции. В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поинтересовался у главы ЦБ, насколько научен и обоснован прогноз инфляции, а не является ли он просто предположением или оптимистичным ожиданием.
«Конечно, это расчёт — расчёт, подкреплённый решимостью добиваться снижения инфляции к цели. Кто-то может называть это упёртостью Центрального банка, меня. Настойчивость — более аккуратное слово. Но инфляция – это важно», — ответила Набиуллина.
Она также отметила, что интуиция по-прежнему важна. После этого в разговор включился Силуанов.
«Знаете, главное – вера. Если верить в 4%, то точно сбудется», — отметил глава Минфина.
Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. При этом, по её словам, несмотря на возможное снижение ставки, банковские депозиты останутся выгодным инструментом сбережений для населения.