Набиуллина и Силуанов раскрыли детали расчёта прогноза по инфляции

На ПМЭФ -2025 министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказали о методах, используемых для прогнозирования инфляции. В ходе дискуссии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поинтересовался у главы ЦБ, насколько научен и обоснован прогноз инфляции, а не является ли он просто предположением или оптимистичным ожиданием.

«Конечно, это расчёт — расчёт, подкреплённый решимостью добиваться снижения инфляции к цели. Кто-то может называть это упёртостью Центрального банка, меня. Настойчивость — более аккуратное слово. Но инфляция – это важно», — ответила Набиуллина.

Она также отметила, что интуиция по-прежнему важна. После этого в разговор включился Силуанов.

«Знаете, главное – вера. Если верить в 4%, то точно сбудется», — отметил глава Минфина.