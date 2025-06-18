«Ценой удавленной экономики»: Аналитик спрогнозировал замедление инфляции

Инфляция в России по итогам 2025 года может замедлиться до 6% на фоне охлаждения российской и мировой экономики. Такой прогноз и его причины озвучил финансовый аналитик Михаил Беляев в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт пояснил, что в мировой экономике это проявляется в падении темпов роста из-за снизившегося спроса, что и означает охлаждение. Аналогичная ситуация, по его мнению, наблюдается и в России: спрос здесь также снижается из-за ограниченности кредитной массы, которая могла бы быть направлена на выдачу реальных кредитов.

Беляев отметил, что считается: сжатие денежной массы ведёт к уменьшению спроса и, как следствие, к замедлению темпов роста цен. Однако финансовый аналитик подчеркнул, что делать конкретные прогнозы по уровню инфляции на данный момент преждевременно.

«Предсказывать совершенно неневозможно, потому что на фоне, конечно, зажатой и практически удавленной экономики, она (инфляция) может и упасть действительно до этих 6%, но заплатят за неё ценой удушенной экономики. А могут и вообще монополии раздуть (рост цен). Это они же назначают, им всё равно», — добавил Беляев.