Набиуллина озвучила планы насчёт ключевой ставки

Центробанк России намерен поэтапно снижать ключевую ставку в зависимости от темпов замедления инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем снижать ставку по мере того, как замедляется инфляция. Сейчас она снижается быстрее, чем мы ожидали», — отметила Набиуллина.

При этом, по её словам, несмотря на возможное снижение ключевой ставки, банковские депозиты останутся выгодным инструментом сбережений для населения.

«Ставки по вкладам продолжат оставаться привлекательными», — подчеркнула глава регулятора.