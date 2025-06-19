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19 июня, 08:55

Набиуллина озвучила планы насчёт ключевой ставки

Набиуллина: Центробанк будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Центробанк России намерен поэтапно снижать ключевую ставку в зависимости от темпов замедления инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем снижать ставку по мере того, как замедляется инфляция. Сейчас она снижается быстрее, чем мы ожидали», — отметила Набиуллина.

При этом, по её словам, несмотря на возможное снижение ключевой ставки, банковские депозиты останутся выгодным инструментом сбережений для населения.

«Ставки по вкладам продолжат оставаться привлекательными», — подчеркнула глава регулятора.
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Набиуллина призвала ограничить практику льготного кредитования

Ранее Эльвира Набиуллина отметила, что прежние факторы, обеспечивавшие рост российской экономики в последние два года, в значительной мере исчерпали свой потенциал. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) состоится 18–21 июня 2025 года. Представители из более 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025. Последние новости с полей форума читайте на Life.ru.

Марина Фещенко
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