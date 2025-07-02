Набиуллина предрекла России неспокойные времена

Россию ожидают непростые времена, но они откроют новые возможности для развития. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора.

«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что экономика уже столкнулась с серьёзными изменениями, включая рост стоимости рабочей силы. По её словам, это требует повышения эффективности производства. Набиуллина подчеркнула, что, несмотря на сложности, у страны есть потенциал для роста.