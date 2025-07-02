Набиуллина предрекла России неспокойные времена
Набиуллина: Впереди неспокойные времена, но и новые возможности для экономики
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Россию ожидают непростые времена, но они откроют новые возможности для развития. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе регулятора.
«Мы адаптировались к каким-то внешним вызовам. Нет, у нас впереди очень неспокойные времена, но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ отметила, что экономика уже столкнулась с серьёзными изменениями, включая рост стоимости рабочей силы. По её словам, это требует повышения эффективности производства. Набиуллина подчеркнула, что, несмотря на сложности, у страны есть потенциал для роста.
Ранее заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин допустил возможность более значительного снижения ключевой ставки на июльском заседании регулятора. По его словам, снижение станет возможным, если экономические показатели, включая данные по рынку труда, инфляции и инфляционным ожиданиям, укажут на стабильное движение к намеченной цели в 4% к 2026 году. Окончательное решение по этому вопросу будет принято коллегиально.