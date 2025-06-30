В июле Банк России может снизить ключевую ставку

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что на июльском заседании регулятор может рассмотреть возможность более существенного изменения ключевой ставки по сравнению с июньским решением, при условии замедления инфляции. Заявление он озвучил в ходе выступления в рамках Макроэкономической школы.

Он пояснил, что решение будет зависеть от анализа поступающих данных по экономике, рынку труда, кредитной активности, инфляции и инфляционных ожиданий. Если эти показатели подтвердят устойчивое снижение инфляции до целевого уровня 4% к 2026 году, ЦБ может принять более решительные меры. Окончательное решение будет определено с учётом баланса мнений в совете директоров.