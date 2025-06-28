ЦБ к концу года существенно снизит ключевую ставку

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин поделился своим видением динамики ключевой ставки в России. По его словам, текущие параметры инфляции и признаки замедления экономической активности создают благоприятные условия для снижения ставки.

Шохин отметил, что показатели инфляции способствуют созданию «простора» для уменьшения ключевой ставки, а охлаждение экономики в некоторых секторах уже выходит за рамки оптимального уровня — наблюдаются даже признаки переохлаждения. В связи с этим он выразил сомнение, что снижение произойдет уже в июле, однако уверен, что если Центробанк дождётся сентября, то уменьшение будет значительным, а не символическим.

«А [это будет] такое снижение, которое должно повлиять на экономическую и финансовую ситуацию в промышленности и других отраслях. То есть, я думаю, что надо снижать до 18% уже — как минимум. И к концу года, я думаю, что она должна быть 13-15%», — считает Шохин. Его слова приводит ТАСС.