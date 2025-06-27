Сергей Степашин назвал ключевую ставку в 20% слишком высокой
Сергей Степашин. Обложка © Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
Ключевая ставка Центробанка на уровне 20% слишком велика для развития промышленности, заявил экс-премьер России Сергей Степашин в интервью ТАСС.
Он напомнил, что в период его руководства правительством ставка рефинансирования доходила до 55–60%, но тогда экономика находилась в совершенно иных условиях, особенно в части системы кредитования предприятий.
«Сегодня — совсем другая страна, другая история. И моя позиция здесь однозначна: ставка слишком высока для всех отраслей промышленности», — отметил Степашин.
Ключевая ставка Центробанка — это основной инструмент денежно-кредитной политики, от которого зависят проценты по кредитам и депозитам в экономике. Повышенная ставка делает заимствования для бизнеса и населения дороже, сдерживая инфляцию, но одновременно замедляя рост экономики. При ставке в 20% предприятиям становится сложно брать кредиты на развитие, особенно в промышленном секторе, где нужны крупные и долгосрочные инвестиции. Поэтому высокие значения ставки вызывают обеспокоенность у экспертов и политиков, так как могут тормозить производство, инвестиционную активность и занятость.
Напомним, что 6 июня Центробанк впервые за неполных три года снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 20% годовых. Такое решение обусловлено снижением инфляционного давления и выходу на траекторию сбалансированного роста. Впрочем, глава центрального регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что если инфляция прекратит снижаться, или начнёт расти, ключевая ставка может быть повышена.