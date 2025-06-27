Сергей Степашин назвал ключевую ставку в 20% слишком высокой

Ключевая ставка Центробанка на уровне 20% слишком велика для развития промышленности, заявил экс-премьер России Сергей Степашин в интервью ТАСС.

Он напомнил, что в период его руководства правительством ставка рефинансирования доходила до 55–60%, но тогда экономика находилась в совершенно иных условиях, особенно в части системы кредитования предприятий.

«Сегодня — совсем другая страна, другая история. И моя позиция здесь однозначна: ставка слишком высока для всех отраслей промышленности», — отметил Степашин.