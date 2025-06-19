ЦБ Швейцарии понизил ключевую ставку до 0%

Швейцарский национальный банк снизил ключевую процентную ставку на 0,25%, доведя её до нулевого уровня. Решение стало шестым подряд снижением и связано с замедлением инфляции и ухудшением мировой экономической ситуации.

В мае инфляция в Швейцарии снизилась на 0,1% в годовом выражении, а экономика показала рост на 0,5% в первом квартале 2025 года. Однако регулятор прогнозирует замедление ВВП до 1–1,5% в ближайшие два года. После объявления о снижении ставки швейцарский франк укрепился, продолжая оставаться привлекательным активом для инвесторов в условиях глобальной нестабильности. Некоторые аналитики не исключают возможное дальнейшее снижение ставки до отрицательных значений.