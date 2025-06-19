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19 июня, 14:35

ЦБ Швейцарии понизил ключевую ставку до 0%

ЦБ Швейцарии понизил процентную ставку до 0% на фоне замедления экономики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luciavonu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luciavonu

Швейцарский национальный банк снизил ключевую процентную ставку на 0,25%, доведя её до нулевого уровня. Решение стало шестым подряд снижением и связано с замедлением инфляции и ухудшением мировой экономической ситуации.

В мае инфляция в Швейцарии снизилась на 0,1% в годовом выражении, а экономика показала рост на 0,5% в первом квартале 2025 года. Однако регулятор прогнозирует замедление ВВП до 1–1,5% в ближайшие два года. После объявления о снижении ставки швейцарский франк укрепился, продолжая оставаться привлекательным активом для инвесторов в условиях глобальной нестабильности. Некоторые аналитики не исключают возможное дальнейшее снижение ставки до отрицательных значений.

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В апреле 2025 года инфляция в Швейцарии осталась на уровне нуля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым низким показателем с марта 2021-го. В марте был зафиксирован рост потребительских цен на 0,3% в годовом выражении, при этом стоимость товаров и услуг в течение апреля не изменялась.

Милена Скрипальщикова
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