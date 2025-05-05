В европейской стране отчитались о нулевой инфляции

В апреле 2024 года в Швейцарии не произошло изменений в уровне потребительских цен по сравнению с тем же периодом 2023 года. В марте 2024-го был зафиксирован рост цен на 0,3% в годовом выражении. Об этом сообщает Федеральное статистическое управление Швейцарии.

В течение месяца (по сравнению с мартом) стоимость товаров и услуг оставалась стабильной. Это самый низкий показатель с марта 2021 года.

Инфляция была вызвана снижением цен на продукты и безалкогольные напитки на 0,8%, медицинские услуги на 0,3% и транспортные услуги на 2,6%. В то же время стоимость жилья выросла на 1,4%, услуг связи на 1% и услуг ресторанов и гостиниц на 1,6%.