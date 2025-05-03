Названы три страны, применившие больше всего санкций в отношении России
Castellum: США, Канада и Швейцария ввели наибольшее число санкций против России
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С 2014 года в отношении России было применено около 29 000 санкционных мер. При этом наибольшее число ограничений было инициировано США, Канадой и Швейцарией. Об этом стало известно из подсчётов независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.
На конец апреля 2025 года в отношении Российской Федерации действует приблизительно 28 937 неторговых санкций. При этом, 92% от общего числа санкций были введены после февраля 2022 года. Как передаёт РИА «Новости», значительное количество рестрикций было введено США — 25,5% от общего количества (7384 штуки).
Второе и третье места по количеству введённых ограничений заняли Канада (3 639 штук или 12,6%) и Швейцария (3 266 штук или 11,3%) соответственно.
Также в десятку стран, лидирующих по санкционному давлению, попали Норвегия, наложившая около 2678 ограничений (9,3%), ЕС, готовящийся к введению 17-го пакета санкций против России (2482 ограничения), Исландия (2482 ограничения), и Великобритания, применившая 2078 санкций (7,2%). Замкнули десятку Новая Зеландия (1 860 санкций), Австралия (1 598 ограничений) и Япония (1 441 санкция).
Днём ранее новые антироссийские санкции анонсировал и ЕС. Так в Европе отреагировали на новость о продвижении «жёсткого пакета» рестрикций в отношении Москвы в Конгрессе США.