Названы три страны, применившие больше всего санкций в отношении России

С 2014 года в отношении России было применено около 29 000 санкционных мер. При этом наибольшее число ограничений было инициировано США, Канадой и Швейцарией. Об этом стало известно из подсчётов независимого аналитического портала Castellum и открытой информации.

На конец апреля 2025 года в отношении Российской Федерации действует приблизительно 28 937 неторговых санкций. При этом, 92% от общего числа санкций были введены после февраля 2022 года. Как передаёт РИА «Новости», значительное количество рестрикций было введено США — 25,5% от общего количества (7384 штуки).

Второе и третье места по количеству введённых ограничений заняли Канада (3 639 штук или 12,6%) и Швейцария (3 266 штук или 11,3%) соответственно.