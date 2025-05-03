Америка готовит новый санкционный удар по России — СМИ
Reuters: США готовятся надавить на Россию с помощью нового пакета санкций
Флаги США и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Вашингтон подготовил проект новых экономических ограничений против России, которые затронут ключевые компании банковского сектора и энергетической отрасли страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трёх представителей американской администрации и информированный источник.
По данным издания, задачей рестрикций является усиление давления на Кремль с целью склонить его к поддержке усилий президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Впрочем, решение о введении санкций пока не получило одобрения в Белом доме.
Накануне официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс отметила, что возможность новых ограничений против Москвы остаётся актуальной. Однако госсекретарь Марко Рубио уточнил, якобы США стараются воздерживаться от расширения санкционного давления, чтобы не подорвать процесс мирного урегулирования.
Днём ранее новые антироссийские санкции анонсировал и ЕС. Так в Европе отреагировали на новость о продвижении «жёсткого пакета» рестрикций в отношении Москвы в Конгрессе США.