Америка готовит новый санкционный удар по России — СМИ

Вашингтон подготовил проект новых экономических ограничений против России, которые затронут ключевые компании банковского сектора и энергетической отрасли страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трёх представителей американской администрации и информированный источник.

По данным издания, задачей рестрикций является усиление давления на Кремль с целью склонить его к поддержке усилий президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. Впрочем, решение о введении санкций пока не получило одобрения в Белом доме.