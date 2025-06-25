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Регион
25 июня, 13:16

ЦБ РФ уточнили даты массового внедрения цифрового рубля

ЦБ: Массовое внедрение цифрового рубля начнётся 1 сентября 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центробанк РФ озвучил планы по полномасштабному внедрению цифрового рубля, направив соответствующее предложение в Госдуму. Согласно этим планам, как сообщает пресс-служба регулятора, с 1 сентября 2026 года крупнейшие финансовые учреждения страны должны будут обеспечить своих клиентов доступом к использованию цифровой национальной валюты.

«С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн рублей», — сказано в пресс-релизе от Банка России.

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Путин призвал к максимальному внедрению цифрового рубля в жизнь бизнеса и граждан РФ

Напомним, что в отличие от криптоактивов, не имеющих юридического статуса денежных средств, цифровой рубль является официальной цифровой валютой РФ, признанной Банком России. Центробанк начал работу над созданием этого финансового инструмента ещё в 2021 году. Также Life.ru рассказал о преимуществах цифрового варианта национальной валюты.

Ольга Сливченко
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