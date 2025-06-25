ЦБ РФ уточнили даты массового внедрения цифрового рубля

Центробанк РФ озвучил планы по полномасштабному внедрению цифрового рубля, направив соответствующее предложение в Госдуму. Согласно этим планам, как сообщает пресс-служба регулятора, с 1 сентября 2026 года крупнейшие финансовые учреждения страны должны будут обеспечить своих клиентов доступом к использованию цифровой национальной валюты.

«С этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн рублей», — сказано в пресс-релизе от Банка России.