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15 июня, 08:53

«Скорость, быстрота, дешевизна»: Раскрыты преимущества цифрового рубля

Эксперт Аитов: Цифровым рублём можно будет расплачиваться оффлайн

Обложка © freepik / starline

Обложка © freepik / starline

Цифровой рубль является современным форматом взаиморасчётов, который позволит более эффективно осуществлять операции с бюджетными средствами благодаря своей скорости, дешевизне и большей стабильности. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зампред комиссии по безопасности финансовых рынков Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Цифровой рубль нужен сегодня, потому что это скорость, быстрота, дешевизна. Я напомню, у него ещё есть многие полезные качества. Например, возможность взаиморасчетов в цифровых рублях без наличия внешнего интернета», — отметил эксперт.

Он также напомнил о недавних проблемах с отключением сервиса быстрых платежей и подчеркнул, что опции цифрового рубля позволяют гражданам рассчитываться в режиме оффлайн.

Как наличка: Россиянам объяснили, что такое цифровой рубль
Как наличка: Россиянам объяснили, что такое цифровой рубль

Ранее Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от стейблкоина. Кроме того, эксперт рассказал, как цифровой рубль изменит экономику.

Борис Эльфанд
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