«Скорость, быстрота, дешевизна»: Раскрыты преимущества цифрового рубля

Цифровой рубль является современным форматом взаиморасчётов, который позволит более эффективно осуществлять операции с бюджетными средствами благодаря своей скорости, дешевизне и большей стабильности. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зампред комиссии по безопасности финансовых рынков Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

«Цифровой рубль нужен сегодня, потому что это скорость, быстрота, дешевизна. Я напомню, у него ещё есть многие полезные качества. Например, возможность взаиморасчетов в цифровых рублях без наличия внешнего интернета», — отметил эксперт.