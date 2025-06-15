«Скорость, быстрота, дешевизна»: Раскрыты преимущества цифрового рубля
Эксперт Аитов: Цифровым рублём можно будет расплачиваться оффлайн
Обложка © freepik / starline
Цифровой рубль является современным форматом взаиморасчётов, который позволит более эффективно осуществлять операции с бюджетными средствами благодаря своей скорости, дешевизне и большей стабильности. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зампред комиссии по безопасности финансовых рынков Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.
«Цифровой рубль нужен сегодня, потому что это скорость, быстрота, дешевизна. Я напомню, у него ещё есть многие полезные качества. Например, возможность взаиморасчетов в цифровых рублях без наличия внешнего интернета», — отметил эксперт.
Он также напомнил о недавних проблемах с отключением сервиса быстрых платежей и подчеркнул, что опции цифрового рубля позволяют гражданам рассчитываться в режиме оффлайн.
Ранее Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от стейблкоина. Кроме того, эксперт рассказал, как цифровой рубль изменит экономику.