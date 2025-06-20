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Регион
20 июня, 14:09

Путин призвал к максимальному внедрению цифрового рубля в жизнь бизнеса и граждан РФ

Путин: Использование цифрового рубля в России должно стать массовым

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Использование цифрового рубля в России должно стать массовым как среди бизнеса, предприятий и банков, так и среди граждан. Об этом в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ сказал российский президент Владимир Путин.

«В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года: отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков», — констатировал российский лидер.

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Напомним, что цифровые рубли выпускает Банк России, они являются официальной цифровой валютой в РФ, в отличие от разнообразных криптоактивов, которые не признаются денежными средствами с юридической точки зрения. ЦБ РФ приступил к работе по созданию цифрового рубля в 2021 году. В августе 2023-го начали действовать главные положения закона, закрепившего правовые аспекты его внедрения в экономику страны.

Юрий Лысенко
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