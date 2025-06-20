Путин призвал к максимальному внедрению цифрового рубля в жизнь бизнеса и граждан РФ

Использование цифрового рубля в России должно стать массовым как среди бизнеса, предприятий и банков, так и среди граждан. Об этом в ходе своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ сказал российский президент Владимир Путин.

«В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года: отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. Сейчас задача — сделать использование цифрового рубля массовым как среди граждан, так и предприятий, банков», — констатировал российский лидер.