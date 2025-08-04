Индия обвинила Запад в двойных стандартах в отношении импорта российской нефти

Индия раскритиковала западные страны за давление из‑за закупок российской нефти, назвав такую позицию противоречивой. Официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал напомнил, что именно США ранее поддерживали эти поставки, считая их важными для стабильности глобального топливного рынка.

«Индия стала объектом нападок со стороны Соединённых Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.