Индия обвинила Запад в двойных стандартах в отношении импорта российской нефти
МИД Индии назвал неразумными угрозы США из-за закупок нефти у России
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Индия раскритиковала западные страны за давление из‑за закупок российской нефти, назвав такую позицию противоречивой. Официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал напомнил, что именно США ранее поддерживали эти поставки, считая их важными для стабильности глобального топливного рынка.
«Индия стала объектом нападок со стороны Соединённых Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России после начала конфликта на Украине. На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.
Джайсвал отметил, что США продолжают приобретать у России урановый гексафторид для атомных станций, палладий для автопрома, удобрения и химическое сырьё. На этом фоне попытки давления на Индию выглядят, по его словам, неоправданными и неразумными.
Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит закупать нефть у России для подписания торговой сделки с США, он также обвинил Нью-Дели в финансировании украинского конфликта посредством закупок. Индийские нефтеперерабатывающие заводы уже приостановили закупки российского сырья. А ранее американский эксперт отметил, что Индия не рискнёт разрывать партнёрство и сотрудничество с Вашингтоном.