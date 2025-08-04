Резонансную диверсию против российских танкеров, чтобы дискредитировать поставки нефти из РФ, могут устроить британские спецслужбы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.

«Толчок такой кампании (намерение Лондона развернуть массовую облаву на «теневой флот» — прим. Life.ru), по замыслу Лондона, должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству», — говорится в сообщении.

Лондон планирует спровоцировать крупный инцидент с участием одного или нескольких танкеров, перевозящих российскую нефть. По данным разведки, в планах британских властей — инсценировка диверсии, последствия которой будут поданы как глобальная угроза для международного судоходства. Таким образом, Британия рассчитывает развернуть массированную кампанию против «теневого флота», а также получить формальное основание для принятия новых ограничений и вмешательства в поставки энергоресурсов из России.