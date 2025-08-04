Британские спецслужбы намерены привлечь страны НАТО к масштабной операции против так называемого «теневого флота», идёт подготовка экологической катастрофы в нейтральных водах. Такие данные содержатся в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР сообщили, что, согласно полученной информации, британские спецслужбы разрабатывают планы по организации масштабной облавы с участием союзников по альянсу. Целью этих действий, по оценке российских разведчиков, является провокация серьёзного экологического кризиса в международных водах.