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4 августа, 11:53

Российская разведка вскрыла планы Лондона устроить экологическую катастрофу в международных водах

СВР: Британия готовит экологическую катастрофу в международных водах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Британские спецслужбы намерены привлечь страны НАТО к масштабной операции против так называемого «теневого флота», идёт подготовка экологической катастрофы в нейтральных водах. Такие данные содержатся в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР сообщили, что, согласно полученной информации, британские спецслужбы разрабатывают планы по организации масштабной облавы с участием союзников по альянсу. Целью этих действий, по оценке российских разведчиков, является провокация серьёзного экологического кризиса в международных водах.

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Ранее в СВР сообщили, что Украина и Британия готовят кино о «вылове якорных мин» из Балтики, чтобы подставить Россию. Также разведка вскрыла планы Киева и Лондона устроить провокацию с ударом «российской» торпеды по кораблю США. По информации ведомства, Лондон уже получил от Киева снаряды советского/российского производства.

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Никита Никонов
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