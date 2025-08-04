В Китае высмеяли попытки США диктовать новые правила торговли с помощью «тарифной дубинки»

США излишнее самоуверенны, раз полагают, что способны диктовать новые правила международной торговли. С таким мнением выступили авторы редакционной статьи китайского издания China Daily.

«На долю США приходится около 17% мировой торговли товарами, и они переоценивают свои возможности влиять на изменение правил мировой торговли, просто размахивая тарифной дубинкой», — говорится в статье.

Авторы материала считают, что попытки администрации США связать свою тарифную политику с геополитическими задачами, в том числе украинским кризисом, лишь усугубляют положение дел. По их мнению, такие действия могут помешать не только торговым переговорам с рядом стран, но и успешному разрешению связанных с ними насущных проблем. Кроме того, тарифные войны не принесут США ни увеличения тарифных доходов, ни сокращения бюджетного дефицита, ни создания рабочих мест, говорится в публикации.

Издание упомянуло, что Индия намерена продолжить закупки российской нефти, игнорируя угрозы Дональда Трампа. Отмечается, что сделки США с другими крупными экономиками также идут с трудом.

Ранее Трамп сообщил, что ему известно о намерении Индии прекратить закупки российской нефти. Однако, как сообщила индийская газета Mint в субботу со ссылкой на осведомлённые источники, государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии продолжают приобретать нефть у российских поставщиков. Глава Белого дома также заявил о готовности ввести 100%-ные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. 28 июля он уточнил, что даёт сторонам десять дней на переговоры, отсчитывая срок «с сегодняшнего дня». При этом политик отметил, что в случае срыва переговоров намерен ввести импортные пошлины, хотя и не уверен в их эффективности против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, подчеркнул, что российская экономика уже длительное время работает в условиях значительных ограничений. В Кремле, по его словам, обратили внимание на высказывания американского лидера относительно урегулирования ситуации на Украине и возможных новых санкций.