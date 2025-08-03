Слуцкий: Давление США на Россию через Китай и Индию обречено на провал

Попытки США оказать давление на Россию через Китай и Индию и введение вторичных санкций обречены на провал. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя намерения Вашингтона использовать Пекин и Нью-Дели в качестве инструментов давления на Москву.

«Стремление евроатлантических стран заставить Китай и Индию играть по их правилам обречено на провал. Глобальное большинство вряд ли будет следовать указаниям западного меньшинства», – написал парламентарий в телеграм-канале.

Слуцкий также привёл в пример недавние заявления индийского министра иностранных дел Субраманьям Джайшанкара, который заявил, что связи Индии с Россией имеют самостоятельную ценность и не должны зависеть от давления третьих стран. Пекин, по его словам, также выступает против внешнего вмешательства в свои экономические отношения с Москвой.