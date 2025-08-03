Великое сближение: В Китае восхищены ловушкой Путина для «махавшего дубинкой» Трампа

Пока президент США Дональд Трамп «размахивал дубиной», угрожая России и Китаю торговыми барьерами, Москва и Пекин без лишней помпы нанесли свой ответный удар. РФ неожиданно увеличила поставки меди в КНР, отмечает китайский портал Sohu.

Американский лидер, угрожая введением новых пошлин, лишь подтолкнул две великие державы к более тесному взаимодействию. Это стратегическое сближение нанесло ощутимый урон экономическим интересам США, ведь раньше всю эту медь в Китай поставляли они.