СМИ рассказали, как ответ Китая по России в ООН заставил США «онеметь»

Жёсткая позиция Китая в Совбезе ООН относительно украинского конфликта и России стала полной неожиданностью для американцев. Об этом пишет издание Sohu, рассказывая о перепалке представителей Пекина и Вашингтона, которая произошла на днях.

Издание напоминается, что и.о. постпреда США при ООН Дороти Ши неожиданно обрушилась с критикой на Китай и Россию, заявив, что в российском оружии якобы обнаружены детали китайского производства. Журналисты считают, что такой выпад против Пекина произошёл из-за того, что политика Дональда Трампа не пугает Москву, и Вашингтону потребовалось найти «козла отпущения» — взгляд американцев упал на Китай. Инцидент в ООН стал продолжением этой кампании.

Однако, как пишет Sohu, постпред КНР Гэн Шуан ответил оппонентам из США так, что буквально несколькими словами «лишил их дара речи». Он задал Дороти Ши вопрос об истоках конфликта с Россией, от том, какая страна постоянно провоцировала Москву, а также о том, кто предоставил Украине военную помощь на миллиарды долларов. В конце своей речи он пристыдил американского дипломата. Ответить на обвинения Ши не смогла.

«Как только Гэн Шуан это сказал, не только представители США онемели, но и весь остальной зал погрузился в тишину», — сообщают китайские журналисты.