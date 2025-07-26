«Идёт по кругу»: В делегации России рассказали о втором раунде перепалки Китая и США в ООН

Перепалки между представителями Китая и США в Совбеза ООН, подобные той, что случилась сегодня, регулярно происходят в ходе заседаний по украинскому конфликту. Об этом в телеграм-канале заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Это не в первый раз. Такие ситуации стали уже привычными для заседаний по Украине. Американцы в последнее время последовательно вменяют китайцам в вину поставки России компонентов для дронов (про собственные поставки режиму Зеленского, разумеется, не говорят — «это другое»). Китай всегда жёстко отвечает. Иногда это идёт по кругу», — написал дипломат.

Член российской делегации уточнил, что на данном заседании Совбеза китайские и американские дипломаты устроили целых два раунда таких перепалок.