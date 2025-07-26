Делегации США и Китая вступили в резкую перепалку на Совбезе ООН
Reuters: На Совбезе ООН разгорелся скандал между США и Китаем по Украине
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На недавнем заседании Совета Безопасности ООН произошла острая перепалка между представителями США и Китая, основным предметом которой стала ситуация на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Вашингтон резко раскритиковал Пекин, требуя прекратить подпитывать «агрессию России» на украинской территории. В ответ китайская сторона обвинила США в попытках переложить вину и спровоцировать дальнейшую конфронтацию.
Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши подчеркнула, что заявления Китая о строгом контроле за экспортом товаров двойного назначения не соответствуют действительности. В качестве доказательства она указала на якобы обнаружение компонентов китайского производства в российских беспилотниках, оружии и транспортных средствах, используемых на СВО.
Представитель КНР Гэн Шуан решительно отверг эти обвинения, заявив, что Китайская Народная Республика не является стороной российско-украинского конфликта и никогда не поставляла оружие ни одной из сторон. Гэн Шуан призвал Соединённые Штаты прекратить перекладывать ответственность за происходящее на Украине и воздерживаться от создания новой конфронтации. Более того, Пекин настоятельно рекомендовал Вашингтону принять более конструктивную роль в содействии прекращению огня и началу мирных переговоров.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер обвинил Китай в поддержке России, что, по его мнению, приводит к увеличению числа жертв в украинском конфликте. Дипломат заявил, что Пекин должен понести ответственность за финансирование военных действий, которые он назвал «субсидированием убийств» на территории Украины.