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Регион
22 июля, 17:44

Американский посол в НАТО потребовал наказать Китай за поддержку России

Bloomberg: Постпред США в НАТО Уитакер призвал наказать Китай за помощь России

Мэттью Уитакер. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Мэттью Уитакер. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Штаты должны «наказать» Китай за «субсидирование» России, которое приводит к «росту жертв в конфликте с Украиной». Его слова приводит Bloomberg.

«Их нужно привлечь к ответственности за то, что они субсидируют убийства, происходящие на полях сражений на Украине», — цитирует дипломата агентство.

По мнению Уитакера, Пекин расценивает украинский конфликт, как прокси-войну с Западом руками России, которая отвлекает противников Поднебесной от других стратегических целей, например Тайваня. При этом посол утверждает, что в Китае «просчитались и должны быть привлечены к ответу».

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В начале месяца в китайских СМИ появилась публикация о результатах переговоров главы МИД КНР Ван И и главой евродипломатии Кайи Каллас. По информации издания South China Morning Post, дипломат из Поднебесной дал европейской коллеге понять, что Пекин не допустит поражения России в конфликте на Украине, потому что если Москва станет слабой, то США смогут полностью переключиться на Китай.

Юрий Лысенко
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