Американский посол в НАТО потребовал наказать Китай за поддержку России

Постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Штаты должны «наказать» Китай за «субсидирование» России, которое приводит к «росту жертв в конфликте с Украиной». Его слова приводит Bloomberg.

«Их нужно привлечь к ответственности за то, что они субсидируют убийства, происходящие на полях сражений на Украине», — цитирует дипломата агентство.

По мнению Уитакера, Пекин расценивает украинский конфликт, как прокси-войну с Западом руками России, которая отвлекает противников Поднебесной от других стратегических целей, например Тайваня. При этом посол утверждает, что в Китае «просчитались и должны быть привлечены к ответу».