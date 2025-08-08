Встреча Путина и Трампа
8 августа, 00:13

Минюст США увеличил до $50 млн выплату за информацию о Мадуро

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Humberto Matheus

Министерство юстиции США подняло сумму вознаграждения за данные, которые помогут задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до $50 млн. Об этом в социальной сети X сообщила генпрокурор Штатов Пэм Бонди.

По её информации, Мадуро якобы имеет связь с венесуэльской бандой «Трен де Арагуа» и крупным наркокартелем «Синалоа» из Мексики. Ранее США предлагали 25 миллионов долларов за сведения о президенте Венесуэлы.

В июне Мадуро отправил обращение в ООН, где призвал лишить Израиль ядерного оружия и провести глобальную денуклеаризацию. Мадуро подчеркнул, что, раз Тель-Авив располагает ядерным оружием, он обязан уничтожить свой арсенал.

