В Литве обратились к Украине с зловещим призывом по России

«На этой карте обозначены крупнейшие нефтяные объекты Ирана. Я уверен, что Украина поймёт намёк», – написал Ландсбергис в соцсети Х.

Этот комментарий последовал в ответ на публикацию Самюэля Рамани, в которой говорилось об израильских атаках на иранские нефтяные объекты. Рамани подчёркивал, что целью подобных ударов является снижение объёмов добычи нефти и сокращение финансовых поступлений.