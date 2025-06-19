В Литве обратились к Украине с зловещим призывом по России
Экс-глава МИД Литвы призвал Киев атаковать нефтяные объекты России
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина имеет право атаковать российскую нефтяную инфраструктуру, поскольку считает эти объекты законными военными целями.
«На этой карте обозначены крупнейшие нефтяные объекты Ирана. Я уверен, что Украина поймёт намёк», – написал Ландсбергис в соцсети Х.
Этот комментарий последовал в ответ на публикацию Самюэля Рамани, в которой говорилось об израильских атаках на иранские нефтяные объекты. Рамани подчёркивал, что целью подобных ударов является снижение объёмов добычи нефти и сокращение финансовых поступлений.
Ранее президент РФ Владимир Путин опроверг сообщения о якобы имеющихся планах России напасть на Европу и страны НАТО, назвав их «абсолютной ложью» и результатом целенаправленной дезинформации Запада. Это заявление перекликается с комментарием начальника штаба ВС Великобритании Тони Радакина, который утверждал, что Россия не стремится к конфликту с НАТО и не заинтересована в ядерной войне, видя в военном потенциале альянса эффективный сдерживающий фактор.