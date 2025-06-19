Путин жёстко ответил американскому журналисту на слова об ударе по жилым кварталам в Киеве

Президент России Владимир Путин отверг обвинения в том, что ВС РФ уничтожили жилые кварталы в Киеве. Глава государства, отвечая на вопрос журналиста американского информационного агентства AP, подчеркнул, что удар наносился по военным объектам.

«Удар был не по жилым кварталам, а по заводам, производящим военную технику. Это одна из наших целей — демилитаризация, мы этого не скрываем», — сказал президент на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Обращаясь к задавшему вопрос представителю AP, Путин отметил: «Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд могли бы вам что-то сказать — они не остались бы в живых».