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Регион
18 июня, 22:52

Путин жёстко ответил американскому журналисту на слова об ударе по жилым кварталам в Киеве

Путин отверг утверждения западных СМИ, что РФ уничтожила жилые кварталы в Киеве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отверг обвинения в том, что ВС РФ уничтожили жилые кварталы в Киеве. Глава государства, отвечая на вопрос журналиста американского информационного агентства AP, подчеркнул, что удар наносился по военным объектам.

«Удар был не по жилым кварталам, а по заводам, производящим военную технику. Это одна из наших целей — демилитаризация, мы этого не скрываем», — сказал президент на встрече с представителями информационных агентств разных стран в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Обращаясь к задавшему вопрос представителю AP, Путин отметил: «Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд могли бы вам что-то сказать — они не остались бы в живых».

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Ранее Армия России нанесла удар по военным объектам в Киеве. Атака стала одной из самых мощных. Для прорыва украинской ПВО использовались десятки дронов.

Никита Никонов
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