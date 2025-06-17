Десятки дронов для прорыва ПВО: Военкор Коц раскрыл подробности одного из самых мощных ударов по Киеву

Прошедшей ночью российские силы нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Десятки дронов концентрировались на определённой цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО», — написал он в телеграм-канале.

Как утверждает Коц, удары были нанесены по киевским аэропортам Жуляны и Борисполь, где, предположительно, были размещены ЗРК Patriot, а также по радиозаводу и крупному складу боеприпасов в Киеве.