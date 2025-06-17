Десятки дронов для прорыва ПВО: Военкор Коц раскрыл подробности одного из самых мощных ударов по Киеву
Военкор Коц: ВС РФ прошлой ночью нанесли один из самых мощных ударов по Киеву
Обложка © ТАСС / Александр Река
Прошедшей ночью российские силы нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Десятки дронов концентрировались на определённой цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО», — написал он в телеграм-канале.
Как утверждает Коц, удары были нанесены по киевским аэропортам Жуляны и Борисполь, где, предположительно, были размещены ЗРК Patriot, а также по радиозаводу и крупному складу боеприпасов в Киеве.
Ранее стало известно, что минувшей ночью под удар российских сил попали общежития вуза Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве. В соцсетях обратили внимание, что за день до атаки украинские издания, специализирующиеся на военной тематике, опубликовали снимки из ангара университета. На этих фотографиях были показаны беспилотники «Тарас-П».