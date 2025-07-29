FT: Президенту Тайваня запретили остановиться в США из-за протеста Китая
Лай Циндэ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / jamesonwu1972
Администрация Дональда Трампа запретила президенту Тайваня Лаю Циндэ останавливаться в Нью-Йорке. Это решение связано с выдвинутым американскому правительству протестом Китая, сообщает издание Financial Times (FT).
Тайваньский лидер планировал остановиться в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку. Его маршрут включал Белиз, Гватемалу и Парагвай, указано в материале. Но после инцидента офис президента Тайваня опубликовал заявление, в котором отметил, что ближайшие зарубежные поездки отменены. Это связано с восстановлением Тайваня после недавнего тайфуна.
Лай также хотел посетить Даллас, штат Техас. Однако неясно, ему запретили посещать только Нью-Йорк или транзит через США в целом.
Ранее Life.ru сообщал, что Тайвань увеличил экспорт дронов на 749% за полгода. Основным покупателем беспилотников стала Польша. Она приобрела дроны на сумму 6,48 миллиона долларов.