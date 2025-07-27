Тайвань за полгода нарастил экспорт дронов на 749%

Значительный рост экспорта тайваньских беспилотников замечен в первом полугодии текущего года – на 749% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщает Центральное информационное агентство (CNA), крупнейшим покупателем дронов стала Польша.

«Совокупная стоимость экспорта тайваньских дронов за первые шесть месяцев этого года составила 11,89 миллиона долларов США, что на 749% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает агентство со ссылкой на данные таможни острова.

Польша лидирует по объёму импорта, закупив 54% от общего объёма тайваньских БПЛА на сумму 6,48 миллиона долларов. Второе место занимают США с 1,549 миллиона долларов, а третье – Германия с 1,458 миллиона долларов. Чехия находится на четвёртом месте, потратив 1,036 миллиона долларов на закупку дронов с Тайваня.

Совет по развитию внешней торговли Тайваня отмечает, что «в условиях геополитических изменений» тайваньская индустрия беспилотников «стала привлекательной альтернативой для европейских покупателей благодаря гибкости производства и демократическим ценностям».