Россия почти догнала Китай по независимости от экспорта

Россия оказалась на шестом месте среди крупнейших экономик мира по независимости от экспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

Самой экспортозависимой страной среди крупных экономик стала Ирландия: объём внешних поставок там почти в полтора раза превышает размер экономики — 147,6% ВВП. Для сравнения, среднее значение по двадцати пяти ведущим экономикам составляет 40,7%.

У России этот показатель заметно ниже — 21,9%, что примерно соответствует уровню Индии (21%) и Китая (21,1%). Схожие значения демонстрируют также Индонезия (22,2%), Австралия (23,7%) и Япония (22,8%).

Минимальная зависимость от экспорта зафиксирована у США — только 10,9% ВВП. Также низкие показатели отмечены в Аргентине (15,3%) и Бразилии (17,9%).

Среди стран с высокой долей экспорта выделяются Германия (41,8%), Южная Корея (44,6%), Польша (52,7%), Швейцария (72,2%) и Нидерланды (84,2%).